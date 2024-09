Tentazione difesa a tre. Koné è già una certezza

L’endorsement al trio Pellegrini-Paredes-Cristante, qualche maligno lo ha letto come il prologo di scelte importanti. Alcune dettate da condizioni fisiche non al meglio (leggi Lorenzo), altre da questioni tattiche (tra l’argentino e Bryan ad oggi ne gioca soltanto uno). Fatto sta che la mediana che all’ora di pranzo De Rossi schiererà contro il Genoa, presenterà certamente delle novità. Sicuro di una maglia è quel Koné che Daniele si coccola dal primo giorno del suo sbarco a Trigoria [...] Quando starà bene toccherà a Pellegrini, altrimenti può trovare spazio come mezzala anche Baldanzi. Ed è proprio questa la grande curiosità del lunch-match: perché dare spazio all’ex Empoli, reduce da una tripletta in Under 21 contro la Norvegia, vorrebbe dire schierare una linea a cinque in mediana con uno tra Cristante (favorito) e Paredes in regia, Saelemaekers sulla fascia destra, Angeliño su quella sinistra e davanti due punte. Dovbyk parte titolare con Dybala che appare favorito su Soulé. Ma soprattutto tornare alla difesa a tre, regalerebbe il debutto a Hermoso al fianco di Ndicka e Mancini.

(Il Messaggero)