Subito Koné e Saelemaekers. Nico Gonzalez dalla panchina

IL TEMPO (M. Cirulli) - De Rossi lancia Saelemaekers e Koné, Motta conferma gli 11 di Verona.

I giallorossi puntano sui nuovi acquisti per cercare di sbancare l'Allianz Stadium. Si scenderà in campo con un 4-3-3: la linea difensiva rimarrà invariata, con Celik e Angelino sulle fasce, con Mancini e Ndicka centrali. A centrocampo la novità Koné, all'esordio in Serie A, accanto a Paredes e Pellegrini.

Il tridente vedrà anche la prima del belga in giallorosso che farà compagnia a Dovbyk e Dybala, con quest'ultimo in ballottaggio con Soulé. Resta viva l'ipotesi 4-2-3-1 senza Paredes, ma DDR potrebbe optare per la prudenza all'Allianz. Nonostante i numerosi arrivi non cambia Motta, che conferma Savona come terzino e Cambiaso più alto nella catena di destra. Gatti e Bremer saranno i centrali, con Cabal che completa la retroguardia.

I mediani saranno Fagioli e Locatelli, con Douglaz Luiz che partirà dalla panchina. In attacco libertà alla fantasia di Yildiz che dovrà servire Mbangula e Vlahovic. Potrebbe arrivare a gara in corso invece l'esordio per Nico Gonzalez e Conceicao.