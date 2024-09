Subito in campo. Pelle da valutare

Tre giorni a disposizione per preparare la seconda sfida delle tre in programma in questa settimana, tutte e tre (regali inattesi del calendario) da giocare tra le mura amiche dell'Olimpico. Con un Zalewski da riabbracciare e un Pellegrini da valutare (uscito con una borsa del ghiaccio sul ginocchio), mister Juric inizierà a preparare la gara d'esordio in Europa League già da stamattina a Trigoria. All'Olimpico è in arrivo l'Athletic Bilbao per una partita che si preannuncia insidiosa. I giallorossi osserveranno una seduta di scarico, prima di iniziare a lavorare, quasi a ranghi completi, nella giornata di domani.

(Il Romanista)