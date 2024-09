Sold out il settore ospiti in Genoa-Roma: 2.000 posti esauriti in appena 20 minuti

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - La sosta per gli impegni delle nazionali è definitivamente alle spalle e le competizioni per club sono pronte a ricominciare a partire da questo fine settimana. La Roma, che nell'ultima giornata prima della pausa aveva giocato in casa della Juventus, si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva con l'obbligo di centrare la prima vittoria stagionale per cominciare ad aggiustare un inizio di campionato faticoso. Come al solito, anche e forse soprattutto, quando i risultati stentano ad arrivare, la Roma può contare sulla spinta bonus dei propri sostenitori che, da consuetudine, non fanno mai mancare il proprio apporto. Domenica prossima dunque gli uomini allenati da Daniele De Rossi scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa nell'anticipo delle 12.30. (...) Il settore ospiti di Marassi infatti è andato prevedibilmente sold out in tempi record, con i circa 2000 posti a disposizione dell'intero settore che sono andati esauriti nel giro di 20 minuti. (...)