Smalling va in Arabia, Joao Costa porta 9 milioni

Un calciomercato infinito, pieno di colpi di scena. Chiuso quello ufficiale, Ghisolfi ha continuato a lavorare con gli svincolati e nei mercati ancora aperti, come quello arabo. […] Nella serata di ieri c’è stato il passaggio di Chris Smalling all’Al-Fayha. L’inglese ha sostenuto le visite mediche nella Capitale e firmato un contratto biennale, liberando di fatto il posto a Mats Hummels, che a meno ulteriori sorprese dovrebbe diventare giallorosso. La Roma, infatti, aveva prenotato le visite mediche per il tedesco nel pomeriggio di ieri ma il prolungarsi della trattativa-Smalling ha fatto slittare (ad oggi?) la chiusura della trattativa. Hummels dovrebbe firmare per un anno con opzione per il secondo al raggiungimento del 50% delle presenze.

(Corsera)