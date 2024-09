Si riparte dalla difesa a tre e il leader sarà Hermoso: "Il Bilbao non si ferma mai"

Timori e incertezze non sono più in calendario. Mario Hermoso al debutto dal 1' all'Olimpico. E dalla difesa a tre, marchio di fabbrica di Ivan Juric, riparte la Roma dei guerrieri pronti a tutto. Proprio come lui, nuovo leader designato del reparto. Che ha già le idee chiare sul potenziale della squadra: "Questa Roma potrebbe giù competere in Champions", ha spiegato l'ex Atletico Madrid. Dopo un periodo di ambientamento in cui ha dovuto fare i conti col momento critico legato all'esonero di De Rossi, ora lo spagnolo è al top: "È evidente che sono arrivato qui grazie a Daniele e lo ringrazierò sempre per questo. Ma un altro dei motivi per il quale sono venuto è stato appunto il progetto e questa è una rosa piena di buoni calciatori. Però, dobbiamo acquisire una mentalità di un certo tipo".

Il difensore a Roma vuole portare con sé la mentalità vincente dell'Atletico Madrid: "Questa rosa ha un grande potenziale con grandissimi giocatori. Dovremo abituarci a questo e a giocare ogni 2-3 giorni, essere esigenti con noi stessi per poter poi apprezzare una competizione come la Champions. Mi sto adattando a un calcio diverso e un ambiente nuovo ma tutto procede per il meglio". Con un vantaggio in più, di sicuro: conoscere come pochi il Bilbao, la squadra che ha affrontato più volte in carriera: "L'Athletic è lineare, coraggioso, ti rende la vita difficile, che lavora bene. Ma il talento dei nostri a centrocampo e in attacco può risolvere la gara".

