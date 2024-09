Si chiama Pisilli ma sembra Tardelli. Juric: "È un puro, può solo migliorare"

Un altro urlo, con la corsa sfrenata alla Marco Tardelli. E un altro gol. Il secondo nella giovanissima carriera con la Roma. Niccolò Pisilli è l'eroe di Roma-Venezia. Il 20enne che toglie le castagne dal fuoco, regala la seconda vittoria consecutiva in campionato a Juric. [...] "Segnare in questo stadio e con questa maglia è un sogno che si avvera, è tutto ciò che sogno fin da bambino. Dopo il gol il mio primo pensiero è stato andare verso i miei compagni, è per questo che ho esultato con la panchina". [...] Niccolò Pisilli è il volto migliore della Roma attuale. Che si sta guadagnando a grandi passi i galloni di titolare.

Juric a fine partita se lo coccola, pronto a inserirlo in pianta stabile nei suoi migliori lì: "Abbiamo 4-5 giovani con cui si può lavorare bene. Hanno entusiasmo, talento e gamba, hanno un'energia pazzesca. Bisogna essere lucidi nelle scelte ma sono belli, puri e mi piacciono molto". [...] Un viaggio all'inferno e ritorno. Con l'unica gioia dei tre punti. Perché attorno al risultato c'è tutto il resto, che mostra in maniera plastica come la Roma targata Juric sia ancora un enorme cantiere aperto. [...] La Roma vince, ma per i "grazie" serve ancora tempo. Al fischio finale la Curva Sud prosegue la sua protesta al grido di "tifiamo solo la maglia".

(la Repubblica)