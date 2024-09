Tutto esaurito con il Como, tutto esaurito pure contro la Roma. L'entusiasmo del popolo bianconero è alle stelle ed è naturale che sia così dopo un inizio di campionato con i fiocchi e un mercato pirotecnico come non si vedeva da tempo. La conseguenza logica è lo Stadium di nuovo sold out e la corsa al biglietto è già iniziata per la sfida con il Napoli di Antonio Conte: sono 32mila i tagliandi venduti. [...]

(corsport)