Se la qualità va a braccetto con la quantità

La bontà (o meno) di un mercato non si giudica dalla quantità dei milioni spesi quanto dalla qualità degli acquisti. Ecco perché, al momento, fare una valutazione sulle operazioni in entrata (e in uscita) della Roma ha senso soltanto se si analizza la parte economica della faccenda.

[...] Seppur con tempi bizzarri, ripensamenti vari e metodi caotici e/o discutibili, la proprietà ha messo sul tavolo del mercato (ancora incompleto) circa 100 milioni di euro per i cartellini dei nuovi arrivati. Lontanissimi, se non altro, appaiono i tempi del "mercatino" rinfacciato ai Friedkin da José Mourinho, costretto a convivere dopo la prima estate nella Capitale più che altro parametri zero e prestiti. Sono arrivati a Trigoria giocatori di prospettiva, altri più affermati, qualcuno sufficientemente sconosciuto e scommesse a un prezzo più o meno giusto [...] La Roma negli ultimi tre campionati ha chiuso a quota 63, con un bilancio che non ha accontentato nessuno.

Ecco, già riuscire a fare più di 63 punti sarebbe un passo in avanti, ma di quale portata? [...] Mister DDR ha dichiarato, senza alcun timore, di essere soddisfatto perché nella Roma si è alzato il livello della qualità. Non resta che cominciare a dimostrarlo sul campo.

(M. Ferretti - Il Messaggero)