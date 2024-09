Se Carnevali incontra l'assessore...

Da giorni si parla di un possibile ingresso di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nella Roma dei Friedkin. In effetti si tratta di un profilo dirigenziale che la proprietà segue con attenzione. Ma al momento non risultato contatti tra le parti. Nel frattempo Carnevali è stato in città (...) e ha incrociato l'assessore comunale Alessandro Onorato. In tanti, vedendoli parlare, hanno associato l'incontro al progetto dello Stadio della Roma. [...] In realtà però i due si conoscono da tempo e - assicurano - non hanno minimamente sfiorato l'argomento Friedkin. [...]

(Corsport)