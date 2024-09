Saelemaekers si opera: il belga verso i due mesi di stop

IL TEMPO (L. PES) - Brutta tegola per la Roma, che negli ultimi anni vive un vero e proprio incubo con gli acquisti estivi. Alexis Saelemaekers si operera oggi in Belgio in seguito alla frattura composta del malleolo mediale. II laterale in prestito dal Milan dovra stare fermo un mese, per poi procedere con la riatletizzazione. Il rischio, quindi, è di rivederlo direttamente dopo la sosta di novembre quando La Roma è attesa dalla trasferta sul campo del Napoli. II calciatore ha scelto la via dell'intervento chirurgico per accelerare i tempi di recupero dopo che gia i primi esami di domenica non erano stati confortanti. Una perdita pesante per De Rossi che nel belga aveva trovato un alleato importante per schierare la Roma con la difesa a tre, potendo contare sulla sua duttilita che gli permette di agire sia a destra che a sinistra. Mentre ora, anche in seguito all'esclusione di Zalewski, si apre un'emergenza almeno sulla sinistra dove ci sono El Shaarawy e Angelino, ma lo spagnolo spesso agiscce da difensore centrale. Resta l'oggetto misterioso Dahl sullo sfondo. Allarme rientrato, invece, per capitan Pellegrini. Dopo iL duro scontro con Sabelli che ha portato all'allungamento del recupero e al gol del pari genoano, ieri il centrocampista si a recato al Campus Bio Medico per dei controlli piu approfonditi. II colpo al ginocchio destro è stato forte, tanto da causare un versamento, ma gli esami hanno escluso la presenza di lesioni. In dubbio, quindi, la sua presenza per la gara di domenica contro l'Udinese e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Nel frattempo dopo la seduta di scarico di ieri mattina la squadra tornera ad allenarsi domani dopo it giorno di riposo concesso da De Rossi. II tecnico spera di ritrovare almeno Le Fee per la sfida alla capolista.