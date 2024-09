Saelemaekers operato in Belgio, squalificato De Rossi

Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi (squalificatoper una giornata dal Giudice sportivo), questa mattina la Roma riprenderà ad allenarsi in vista del match di domenica (ore 18, diretta tv su Sky e Dazn) all’Olimpico contro l’Udinese capolista. Non ci sarà Alexis Saelemaekers, che ieri è stato operato in Belgio per la frattura del malleolo mediale. (...) L’esterno dovrà restare fuori per almeno due mesi, la speranza è di averlo a disposizione entro Natale. Da verificare le condizioni di Le Fée, che ha saltato le gare con Juve e Genoa: l’obiettivo è averlo a disposizione per la gara contro l’Udinese. Tra i migliori a Genova, Paulo Dybala. (...) Ieri la società ha reso noto che dalle 12 di giovedì inizierà la vendita dei biglietti per il settore ospiti (40 euro) per la trasferta in casa dell’Elfsborg (giovedì 3 ottobre ore 21), seconda giornata della prima fase di Europa League dopo l’esordio casalingo (il 26 alle 21) contro l’Athletic Bilbao. La prima fase è riservata agli abbonati Plus Serie A, mentre la vendita libera inizierà il 20 settembre.

(corsera)