Saelemaekers, intervento ok. Caso Zalewski: oggi si decide

Alexis Saelemaekers si è operato nella giornata di ieri per la frattura del malleolo mediale rimediata nel match contro il Genoa. L’intervento si è concluso con successo e nei prossimi giorni inizierà la fase riabilitativa. Resterà fuori dai campi per circa due mesi. L’auspicio è di rientrare in tempo per la trasferta di Napoli del 24 novembre. Uno stop che complica i piani di De Rossi che attende di capire se riavrà a disposizione o meno Zalewski. Oggi si decide: scade infatti il termine dell’istanza di reintegro avanzata dal nazionale polacco. Il calciatore o torna ad allenarsi con la prima squadra oppure, previa vertenza, si rivolgerà al Collegio Arbitrale. (...) Lunedì al Campus Biomedico ha svolto gli esami strumentali anche Lorenzo Pellegrini. A Genova è uscito dal campo con il ginocchio gonfio dopo un duro contrasto con Sabelli. Gli accertamenti hanno escluso un problema grave ma andrà valutato giorno per giorno. (...)

(Il Messaggero)