Saelemaekers, equilibrio e gol pesanti

È ancora presto per valutare chi ci abbia guadagnato nello scambio Saelemaekers-Abraham tra Milan e Roma. L'inglese ha già fatto un assist, ma le possibilità che Alexis darà a De Rossi potrebbero rendere i giallorossi più competitivi. Un calciatore duttile, utilizzato lo scorso anno da Thiago Motta al Bologna prevalentemente come esterno di centrocampo a sinistra per equilibrare la spinta di Orsolini a destra. Come ha fatto Daniele nel 4-1-4-1 contro la Juventus, piazzandolo a sinistra davanti ad Angelino e lasciando la libertà di spingere a Soulé a destra. (...) Ma grazie al suo passato può rappresentare una valida alternativa allo spagnolo, soprattutto in Europa dato che Dahl non è stato inserito in lista Uefa. È un giocatore capace di dare equilibrio alla squadra, tant'è che Pioli ha spesso sfruttato le sue qualità in fase di non possesso. Piazzandolo anche a destra nel 4-2-3-1 per bilanciare la spinta di Leao a sinistra. (...) Sono 16 in gol in carriera, 10 con il Milan in tre stagioni e mezzo. Ma coni rossoneri, alcuni sono stati pesantissimi: come quello contro la Roma nell'aprile 2023 al 97' che è valso il pareggio all'ultimo secondo, oppure, l'1-1 ai gironi di Champions contro il Salisburgo. Nel 4-3-3 avrebbe qualche difficoltà a trovare spazio, perché sarebbe poco utile sulla trequarti e come esterno offensivo. Dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino, ma in una difesa a quattro è rischioso. Più facile trovargli una collocazione del 3-5-2 dove farebbe l'esterno sinistro di centrocampo. Oppure, nel 4-1-4-1 come accaduto contro la Juventus. (...)

(Il Messaggero)