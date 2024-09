Runjaic tranquillo: "Nessuna pressione, è tutta sulla Roma..."

"Siamo concentrati su di noi, quello che succede a Roma non ci interessa". L'esonero di Daniele De Rossi, sostituito da Ivan Juric, conta poco per Runjaic. [...] "La pressione è sulle loro spalle e faranno di tutto per vincere, ma noi andiamo a Roma per fare dei punti. La squadra è pronta". Come si fa risultato all'Olimpico? "Sarà fondamentale essere coraggiosi, mantenere il pallino del gioco. A Parma ci siamo riusciti in parte. Dovremo vedere se riusciremo a farlo a Roma, perché loro quando hanno il pallone dispongono di grande qualità. Sarà una grande sfida". [...]

Difficile che trovino spazio gli ultimi arrivati, come per esempio l'esterno destro Rui Modesto. "Tutti sono pronti e sono in buona condizione, alcuni però hanno bisogno ancora di adattarsi ai ritmi di allenamento che ci sono qui. Ehizibue ha giocato tutte le partite, sta migliorando, potrebbe ancora migliorare sui cross, ma corre molto, si impegna tanto, fa le due fasi". [...] "Sono soddisfatto di lui e giocherà dal primo minuto a Roma, poi vedremo come si evolverà la partita e prenderò le mie decisioni". [...]

