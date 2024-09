Runjaic: "Cresciamo!"

Rispetto per la situazione della Roma, ma nessun timore reverenziale o paura dell'ambiente caldo che ci sarà all'Olimpico. Questo quello che filtra dalle parole di mister Kosta Runjaic nel presentare la sfida di domenica: "Siamo concentrati su di noi, non ci interessa quello che succede a Roma. Siamo contenti del primo posto, di far felici i nostri tifosi dopo le sofferenze del passato. Per noi è un bellissimo momento, ma siamo consapevoli del lungo percorso che abbiamo avanti". [...]

"Non badiamo alla classifica o all'avversario, vogliamo giocare bene a calcio, essere coraggiosi e fornire una buona prestazione per portare a casa punti. Siamo preparati per un buon match contro una squadra di qualità, vogliamo iniziare bene la gara senza sentire la pressione dell'ambiente". [...]

(Tuttosport)