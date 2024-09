Roma-Venezia: la moviola. Dubbi sul contatto Svilar-Pohjanpalo, regolare il gol di Pisilli

Ieri pomeriggio è andata in scena la sfida tra Roma e Venezia valida per la sesta giornata di campionato. Arbitro dell'incontro Rosario Abisso che non ritrovava i giallorossi da più di due anni (Roma-Genoa 0-0 della stagione 2021/22). Prestazione complessivamente sufficiente per il direttore di gara siciliano, bravo a prendere la scelta giusta in diretta su quasi tutti gli episodi dubbi della partita. Questa la moviola dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport - Voto 6,5

In avvio Svilar rischia il rigore in area giallorossa: il portiere in uscita entra a contatto con Pohjanpalo, episodio molto al limite. Corretta la decisione di annullare il gol di Haps su assist di Zampano, in offside quando parte il contropiede. Confermato il gol di Pisilli dopo un rapido check del Var: in area si aiutano con le braccia Dovbyk e Candela, Abisso tira dritto. Giusti i gialli.

Il Messaggero - Voto 5,5

Erano quasi 1000 giorni che non arbitrava la Roma (dal gol annullato a Zaniolo in Roma-Genoa) e a dir la verità nessuno ne aveva sentito la mancanza. Inverte almeno un paio di falli, non appare mai sicuro.

Il Romanista - Voto 6

Continua la tradizione positiva della Roma (7 vittorie e un pareggio in 8 incroci) con l'arbitro Rosario Abisso di Palermo. [...] Il fischietto siciliano si è ben comportato, complice una partita corretta e senza episodi chiave. [...] Tre gialli comminati: al 38' per Idzes, per fallo su Celik. [...] Al 67' per Candela, causa un pestone su Baldanzi. E al 90' per Cristante, che trattiene platealmente Doumbia su una ripartenza. [...]

Il Corriere dello Sport - Voto 6,5

Non commette errori pesanti, Abisso, partita più complicata di quello che può sembrare. [...] Un dubbio appena in area della Roma, dopo due minuti, con Pohjanpalo che finisce giù. [...] Colpisce la spalla sinistra di N'Dicka, la testa torna indietro proprio quando arriva Svilar che non lo colpisce (non avendo preso il pallone poteva starci il rigore) ma lo struscia (il braccio sinistro infatti è piegato verso la propria faccia). [...] Giusto annullare in campo la rete di Haps. [...] Protesta il Venezia sul gol di Pisilli, ma è regolare: Svoboda spinge Soulé che va a creare un ostacolo per Candela che, cadendo, trattiene Dovbyk.