ROMA-UDINESE: le probabili formazioni dei quotidiani. Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk, Angelino nei tre di difesa

Alle 18:00, allo Stadio Olimpico, scenderà in campo la prima Roma di Ivan Juric. Il tecnico croato per il suo esordio sulla panchina giallorossa si affiderà a Dybala e Pellegrini sulla trequarti, mentre in difesa dovrebbe esserci il trio Mancini, Ndicka, Angelino, con Hermoso e Hummels ancora fuori. A centrocampo favoriti Koné e Cristante. Sulle fasce Celik ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk