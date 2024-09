Roma, per Pellegrini continua la fase-no: deve saltare il Genoa

Non sta vivendo il suo momento migliore con la Roma, Lorenzo Pellegrini. Il capitano è stato tra i più contestati soprattutto sui social, perché allo stadio non si sono sentiti fischi rivolti solo a lui per il brutto inizio dei giallorossi. A complicare le cose anche l'infortunio in Nazionale nel match contro la Francia: una contrattura, che gli farà saltare la partita di stasera contro Israele e la partita di Marassi contro il Genoa. La sensazione è che se in passato Daniele De Rossi avrebbe chiesto uno sforzo a Pellegrini, oggi il tecnico vuole far passare il messaggio che chi sta meglio gioca. DDR non guarderà più in faccia nessuno, a maggior ragione in un reparto in cui sono arrivati rinforzi importanti. Il più atteso è Manu Koné. È lui il calciatore che il tecnico della Roma ha voluto ad ogni costo. A Torino contro la Juventus ha giocato solo uno spezzone, a Marassi, invece, dovrebbe partire titolare nel centrocampo a tre. Rispetto alla passata stagione, però, le scelte erano obbligate quando mancavano Aouar e Sanches, almeno ora De Rossi ha più scelta. [...]

(corsera)