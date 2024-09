Roma, pari beffa contro il Bilbao. Dovbyk non basta

Comincia in salita l'Europa della Roma, che paga i cambi che peggiorano la squadra, un secondo tempo troppo rinunciatario e un problema che rischia di diventare endemico: i gol subiti di testa. [...] Particolare da non sottovalutare: Hermoso, teorico rinforzo arrivato da svincolato, non ha brillato né a Marassi né ieri all'Olimpico. E' già il momento di Hummels, spostando sul centro-sinistra il convincente Ndicka? [...]

Conferma per Dybala, che gioca a tutto campo ma comunque da attaccante, e richiesta di doppio lavoro per Baldanzi, a seconda se la squadra è o meno in possesso di palla. L'ex Empoli è generoso e crea un buco nell'assetto dell'Athletic, in difficoltà sulle sovrapposizione sue e di Angelino. Non è un caso che il gol del vantaggio, al 32', nasca da un cross dello spagnolo messo in porta da una testata di Dovbyk. [...] I cambi nella ripresa non hanno convinto. Soulé (entrato per Dybala) si è divorato il 2-0, Celik si è infortunato e il debutto del saudita Abdulhamid ha fatto capire che c'è un continente di differenza tra Europa e Asia. [...] Risultato tutto sommato giusto perché nella ripresa la Roma ha fatto troppo poco. Nella nuova formula, è un pareggio che costa caro. [...]

(corsera)