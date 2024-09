Roma, la ripartenza d'oro: 12 nuovi acquisti per De Rossi. Spesi 109 milioni sul mercato

Con l'arrivo di Hummels è terminato il mercato della Roma. Una sessione finita in ritardo a causa della situazione Dybala e dei problemi con Danso.

Ghisolfi ha regalato a De Rossi 12 giocatori considerando anche il riscatto di Angelino. Sono arrivati a Trigoria Abdulhamid, Dahl, Dovbyk, Hermoso, Hummels, Koné, Le Fée, Ryan, Saelemaekers, Sangaré e Soulé. Una vera e propria rivoluzione da più di 100 milioni di euro. Senza considerare i bonus inseriti nelle varie trattative, i Friedkin ne hanno sborsati poco più di 90 ai quali andranno poi aggiunti i 18 per l'obbligo di riscatto di Manu Koné.

(...) L'allenatore giallorosso è soddisfatto del mercato e quest'anno la politica è cambiata: pochi prestiti, ringiovanimento della rosa e taglio del monte ingaggi. La coppia Souloukou-Ghisolfi è riuscita a tagliare circa 37 milioni netti di stipendi e non solo. Le operazioni in uscita registrano un impatto positivo per circa 91,6 milioni di euro sul bilancio 24/25.Cifra che si ottiene sommando l'incasso dei prestiti, il ri-sparmio di ammortamento per i giocatori ceduti in via definitiva e quello sull'ingaggio lordo per chi ha salutato. Il bilancio tra uscite ed entrate considerando solo i cartellini è invece in negativo di 62 milioni.

(...)

(Il Messaggero)