Roma e Dovbyk, contro il Genoa l’occasione giusta per decollare

«Dovbyk è pronto e giocherà; ci vuole rispetto per chi ha tirato la carretta per molto tempo come Pellegrini, Paredes e Cristante; Zalewski è fuori rosa per scelta della società». Alla vigilia del match contro il Genoa (ore 12.30, diretta tv su Dazn) Daniele De Rossi non si tira indietro sui temi che hanno tenuto banco durante la sosta, dopo 2 pareggi e una sconfitta rimediati finora. La priorità è il campo: Dovbyk ha superato il problema all’adduttore e dovrà aiutare la Roma a ottenere il primo successo in campionato. [...] Buone indicazioni sono arrivate anche da Hermoso e Hummels – i due difensori ultimi colpi di mercato, arrivati a Trigoria da svincolati – che potrebbero convincere il tecnico a ritornare alla difesa a 3. [...] In campo di sicuro ci sarà Koné, tra i nuovi acquisti quello che può cambiare il volto al centrocampo giallorosso. Koné è l’uomo richiesto con maggiore forza da De Rossi, che però spende delle parole di stima anche per il nucleo storico, composto da Pellegrini, Paredes e Cristante. [...] Sul caso-Zalewski, ha spiegato la scelta della società di considerarlo fuori dal progetto tecnico. «Il club ha deciso in questo senso e mi ha informato, ma di definitivo nel calcio non c’è nulla. Se troveranno un accordo per rinnovare il contratto, Nicola verrà inserito di nuovo in rosa. Mi sono sempre preso le mie responsabilità ma questo è un discorso che va sopra di me. Dovete parlare con la società, con Nicola o il suo agente». [...]

(Corsera)