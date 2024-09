Roma, Dovbyk resta in forse. Dubbio Shomurodov-Dybala

Recuperare Dovbyk per non perdere Dybala. La presenza in campo del centravanti ucraino domenica (ore 12.30, diretta tv su Dazn, arbitro Giua) sarebbe importante per molti motivi, in casa giallorossa: il primo, e più importante, è che l'ex Girona è il titolare dell'attacco [...] Se non dovesse farcela, per la sua sostituzione si aprirebbe un caso tecnico e politico, perché il ballottaggio sarebbe tra Paulo Dybala ed Eldor Shomurodov, due nomi che un mese sarebbe stato blasfemo inserire nella stessa frase, figuriamoci metterli in competizione per una maglia da titolare. Invece nella nuova di Roma De Rossi, quella senza gerarchie in cui Pisilli può mandare in panchina Paredes, quello tra la Joya e l'uzbeko rischia di essere un vero ballottaggio. [...] Se poi la Joya dovesse finire fuori diventerebbe un caso complicato da gestire per De Rossi, che a Cagliari se l'è cavata parlando di "scelta tecnica" e a Torino gli ha preferito Soulé. Anche (soprattutto) per questo il recupero di Dovbyk sarebbe una buona notizia.

(Corsera)