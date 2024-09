Roma, che rilancio. Friedkin si supera: per la Champions investiti 130 milioni

Centotrenta milioni di euro. [...] E' l'impegno finanziario della Roma per la stagione in corso, i soldi che i Friedkin hanno riversato sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Daniele De Rossi ed inseguire la prossima Champions League. [...] Un investimento che spazza via anche i tanti dubbi che sono affiorati quando Dan Friedkin si era avvicinato all'Everton, all'inizio di questa estate, pensando che l'interesse per il club inglese potesse andare di pari passo con una dismissione in quello giallorosso.

A Trigoria in questa sessione estiva sono arrivati in tutto 12 giocatori, compreso il riscatto di Angelino dal Lipsia, il primo investimento estivo. [...] Da quando la Roma è nelle mani di proprietà americane (e quindi dal 2011/12), [...] è il terzo investimento per valore assoluto, dopo quelli del 2018/19 (177,5 milioni) e della stagione successiva (141). Ma come peso specifico la spesa affrontata adesso dai Friedkin pesa assai più di quelle lì, che tengono in considerazione sia il mercato estivo sia quello invernale. [...] I Friedkin hanno investito tanto, cambiando anche radicalmente metro dopo aver dovuto "soffrire" nelle ultime due stagioni a causa dei paletti del fair play finanziario. [...] E chissà che i Friedkin a gennaio non decidano di investire ancora...

