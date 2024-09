Roma blindata. Hummels alza il muro, DDR vara la difesa a tre

LEGG0 (F. BALZANI) - Quattro colossi di esperienza internazionale e il nuovo Calafiori.

Daniele De Rossi ora, ha un reparto di centrali difensivi di tutto rispetto ed è pronto alla mutazione verso l’assetto a tre che garantisce più solidità. Hummels si aggiunge a Hermoso, Mancini e N’Dicka nelle rotazioni difensive. Il quinto non sarà Manolas, ma Federico Nardin.

A deciderlo è stato proprio De Rossi dopo un confronto interno a Trigoria. Meglio il 17enne di Latina campione d’Europa che ha stupito tutti a Trigoria e che è stato portato in prima squadra nelle prime tre giornate di campionato. Il ritorno alla difesa a tre (con Mancini braccetto destro) permette maggiore libertà anche in attacco. Dybala può prendere il posto al fianco di Dovbyk mentre sulle fasce agiranno due ali pure come Saelemaekers e Angelino.

Soulé può fare entrambi i ruoli mentre a centrocampo solo Koné ha il posto assicurato. Al suo fianco ruoteranno Cristante, Pellegrini, Le Fée e Paredes.