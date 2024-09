Roma-Bilbao: nel ricordo della remuntada

Il sogno di Juric e l'incubo di Valverde. Roma-Athletic Bilbao, prima partita della strampalata nuova formula dell'Europa League senza gare di andata e ritorno, mette insieme due storie particolari. Per l'allenatore croato è il debutto europeo. Per il tecnico basco è il ritorno nello stadio dove ha conosciuto la sconfitta più dolorosa. Il riferimento, naturalmente, è alla "remuntada" di Roma-Barcellona: quel 3-0 del 10 aprile 2018 segnò in pratica la fine del Barcellona invincibile. Erano i quarti di finale di Champions League, un livello ben superiore a quello di stasera, che ha segnato la storia dei due club. A chi gli ha fatto la perfida domanda, Valverde ha risposto piccato: "La memoria è sempre selettiva e si ricorda solo quello che si vuole. Ho vinto e perso tante partite".

(corsera)