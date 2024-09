Roma-Athletic: la star Williams vuole giocare

Doveva essere il colpo dell'estate del Barcellona, la risposta in sala catalana all'acquisto di Kylian Mbappé da parte del Real Madrid. Niente da fare. Nico Williams è rimasto all'Athletic Bilbao dopo essere esploso definitivamente agli Europei, dove si è messo la medaglia d'oro al collo segnando nella finalissima contro l'Inghilterra. Nico Williams e Yamal hanno fatto grande la Spagna, nonostante la loro carta d'identità. Potevano giocare insieme al Camp Nou ma alla fine l'attaccante non si è mosso da casa, dalla squadra dove è nato e cresciuto. Si dice che sia stato lui a rifiutare qualsiasi destinazione per continuare a correre vicino al fratello Inaki che ieri nella conferenza stampa ha detto la sua nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Athletic: "Lo vedo molto felice di essere rimasto. Mi ha detto di non essersi pentito".

Nico Williams sarà l'osservato speciale se sarà schierato dal primo minuto. La decisione spetta a Valverde che ha convocato la stella della squadra basca dopo il leggero infortunio che gli ha fatto saltare la sfida contro il Celta Vigo di domenica scorsa. È acciaccato ma a disposizione e sembra pronto. In ogni caso Juric si aspetta il baby talento in campo e non nasconde la strategia: "Come si marca Nico Williams? Faremo le scalate, dovremo abituarci un pò a questo cambio di pensiero. A volte lo marcherà uno, altre volte un altro. Dovremo prestare molta attenzione, essere pronti e chiudere il passaggio verso di lui più che marcarlo". Insomma, l'idea di fondo è di ingabbiare la classe di Nico Williams.

