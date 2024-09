2 gol in 4 partite: record negativo degli ultimi cinquant’anni

Due gol appena, uno di Shomurodov e uno di Dovbyk, nelle prime 4 giornate. La Roma ha eguagliato il record negativo degli ultimi cinquant’anni: ne aveva fatti cosi pochi solo nel 1984-85 (Cerezo e un rigore di Pruzzo), ’86-87 (Ancelotti e Pruzzo), ’88-89 (Desideri e Rizzitelli) e 1991-92 (Muzzi e un autogol del cagliaritano Herrera). Non fa peggio dalla stagione 1974-75 quando restò addirittura a secco in uno dei 3 soli campionati in cui, prima di questo, non aveva mai vinto nelle prime 4 giornate. (...)

(corsera)