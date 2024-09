Enzo Le Fée torna a disposizione. Gli esami svolti nella giornata di ieri hanno confermato come la lieve lesione alla coscia sia ormai riassorbita e ora il centrocampista francese rientrerà gradualmente in gruppo in vista di Genoa-Roma. In dubbio invece Artem Dovbyk, tornato dal ritiro dell'Ucraina per un risentimento muscolare, mentre le condizioni di Tommaso Baldanzi (forte trauma alla zona lombare) saranno monitorate giorno per giorno.

(gasport)