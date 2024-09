Rebus Gala: Zalewski verso Istanbul, la Roma dice sì ai turchi

LEGGO (F. BALZANI) - L'ennesima telenovela di un mercato infinito. Stavolta protagonista è Nicola Zalewski. Il polacco, infatti, dopo aver detto sì all'offerta del Galatasaray da 2,5 milioni a stagione ha preso qualche ora di tempo per pensare se andare o no in Turchia. Dopo che la Roma, ieri sera, aveva trovato l'accordo definitivo col club di Istanbul per 11 milioni. Una cifra importante considerato che Zalewski è in scadenza di contratto nel 2025 e che nelle scorse settimane aveva rifiutato il rinnovo proposto dalla Roma (oggi guadagna 350mila euro). Il Galatasaray si è mosso sull’esterno dopo la bella prestazione Nazionale con due rigori guadagnati e il terzo (decisivo) messo a segno contro la Scozia. La Roma si aspettava un’offerta da 12 milioni, e dopo una fitta trattativa ne ha accettati 11. Gli stessi presentati dal Psv circa 20 giorni fa quando era stato il giocatore a dire subito di no. I dirigenti turchi, dopo il primo sì del giocatore a un contratto da 2,5 milioni a stagione, sono sbarcati verso le 18 di martedì nella capitale convinti di poter tornare con Zalewski a Istanbul. Il giocatore, invece, aveva aperto la porta per poi socchiuderla e prendere tempo. Oggi finisce il mercato in Turchia, quindi sarà dentro o fuori per il ragazzo che da 13 anni si trova a Trigoria tra giovanili e prima squadra. E che vorrebbe restare in Italia. Ennesima puntata di un mercato dai tanti colpi di scena: dalla telenovela Dybala all’intrigo Danso passando per gli arrivi in extremis di Hermoso e Hummels.

La Roma domenica tornerà in campo contro il Genoa. De Rossi ha riabbracciato tutti i nazionali compresi gli argentini Paredes, Soulé e Dybala. La Joya conta di partire dal primo minuto contro la squadra alla quale ha segnato di più in carriera come media gol/partite giocate: 11 le reti in 17 precedenti, sette di queste sono arrivate proprio a Marassi. Spazio anche a Hermoso e Koné, ancora in dubbio Dovbyk che però sarà almeno convocato da De Rossi. A proposito di giovani, ieri, Bove ha chiarito il motivo della sua cessione: «Sono voluto andare via io, ero fuori dal progetto»