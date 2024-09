Quindici minuti di silenzio in Curva Sud

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo le fatiche in Europa League la Roma torna ad allenarsi in vista della terza gara consecutiva all'Olimpico, dove affronterà il Venezia nella sesta giornata di campionato. I giallorossi, che ieri hanno subito una seconda contestazione, dopo la gara di domenica scorsa, da parte dei tifosi per l'esonero di De Rossi ("Continua il dissenso, con 15 minuti di silenzio" e ancora "Chi ama come noi non tradisce e non mente, il destino del romanismo ti porterà ancora dalla tua gente! A presto Danié") hanno pochissimo tempo per studiare la squadra di Di Francesco e cercare una vittoria che migliorerebbe nettamente la posizione in classifica.

Alcune valutazioni dovranno essere fatte a centrocampo, dove Juric spera di poter recuperare sia Pellegrini, reduce da una botta accusata con l'Udinese che gli ha fatto saltare l'esordio in coppa, sia Le Fée, di ritorno da un infortunio che l'ha tenuto fermo in infermeria per più di un mese. Cresce inoltre l'attesa per vedere l'esordio di Hummels, che sta ancora rincorrendo la miglior condizione fisica.