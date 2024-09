Primavera, oggi contro la Viola per il riscatto

Tempo di sfida per la Roma Primavera, che oggi alle 18.30 scenderà in campo al Viola Park contro la Fiorentina. L'obiettivo è mantenere la vetta e riscattarsi dopo lo 0-0 arrivato nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Ai canali del club, il tecnico Gianluca Falsini ha dichiarato: "Abbiamo analizzato il perché della non-vittoria col Sassuolo. Ci è mancata la qualità negli ultimi 20 metri, ma loro ci hanno temuto. I ragazzi hanno spinto molto per cercare di migliorarsi in settimana".

(il Romanista)