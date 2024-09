Primavera, a Formello il derby vale il vertice

Dopo 111 giorni torna il Derby Primavera. L'ultima volta, al Viola Park, la Roma vinse 3-2 in semifinale, perdendo poi lo scudetto contro il Sassuolo. L'incontro fu deciso da una splendida rovesciata di Alessio, dopo che prima Golic e poi Pagano avevano rimontato l'1-0 biancoceleste di Kone e il 2-1 di Sardo. Dei 5 marcatori di 28 maggio solo Golic è rimasto nella Capitale, in una Roma che ha vinto tutte le prime 3 partite (non chiude il poker iniziale dal 2020), segnando 10 gol [...]. La squadra di Falsini è in testa insieme a Juventus, Milan e Fiorentina e può andare in fuga, ma anche la Lazio, imbattuta con 7 punti, vincendo potrebbe isolarsi al comando [...] Oggi si gioca a Formello, dopo che era stato annunciato e poi "ritirato" lo spostamento a Rieti. Inizio alle 17.30, diretta su Sportitalia [...]

(Corsera)