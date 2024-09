Preso Hermoso, ora Hummels

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mentre la Roma si trovava a Torino per affrontare la Juventus nella Capitale sbarcava un nuovo acquisto per De Rossi. Il tecnico nella conferenza stampa prepartita tra le righe ha sottolineato più volte la ferita aperta legata al mancato arrivo di Danso.

Non hanno quindi perso tempo Ghisolfi e Souloukou, convincendo in poche ore Mario >Hermoso a vestire la maglia giallorossa. Sbaragliata la concorrenza del Galatasaray: dopo una prima offerta più bassa rispetto a quella dei turchi (3.5 milioni di ingaggio rispetto ai 4.5 della squadra di Buruk) è arrivato il rilancio dei capitolini, unito anche all’opera di convincimento attuata da De Rossi. E quindi ieri il suo arrivo nella Capitale, a Fiumicino, dove alle 14.30 ad attenderlo c'erano circa 20 tifosi, con lo spagnolo che si è concesso ai presenti tra selfie e autografi, prima di dirigersi al Campus Bio-Medico per svolgere le visite mediche di rito. Oggi arriverà la firma del contratto, che legherà Hermoso alla Roma per i prossimi tre anni. Cercato durante la finestra di mercato appena conclusa anche da Inter e Napoli, il classe 1995 aggiungerà esperienza e fisicità grazie alle 174 partite disputate con l'Atletico Madrid, con cui nella stagione 2020/21 ha vinto anche la Liga a discapito di Barcellona e Real Madrid.

Non è tuttavia l'unico movimenti in difesa su cui sta lavorando Ghisolfi in queste ore. Ieri infatti Smalling ha preso parte all’ultima trasferta con i giallorossi ed è pronto a viaggiare in direzione Arabia Saudita. La convocazione di De Rossi è infatti arrivata esclusivamente per l’assenza di difensori centrali di ruolo in panchina (oltre al giovane Nardin della Primavera). L’inglese, messo sul mercato dal primo giorno, ha dato l’ok al trasferimento nei giorni scorsi e oggi lascerà la Capitale per firmare un contratto con l’Al-Fayha Club, permettendo così di far registrare un ulteriore risparmio a bilancio al club.

Nel frattempo Ghisolfi è già a lavoro per trovare il sostituto e si tratta di un ritorno di fiamma: Mats Hummels. Il tedesco era stato sondato dalla Roma già a inizio mercato in quanto svincolato, salvo poi tuttavia abbandonare la pista viste le priorità nelle altre zone di campo. I contatti con l’entourage si sono tuttavia intensificati e nelle prossime ore potrebbe esserci l’affondo decisivo, con De Rossi che si ritroverebbero così una difesa totalmente rivoluzionata, in grado anche di impostare a 3, come fatto ieri a Torino.