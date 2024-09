Pisilli, il "bimbo" che salva la Roma

Alla fine è Niccolò Pisilli a salvare la Roma. La sua Roma, verrebbe da dire, perché Niccolò, il "bambino", come lo chiamava José Mourinho, è un figlio di questa città. [...] Regala ai giallorossi la rete del 2-1 e i tre punti a Juric in una gara contro il Venezia, sofferta fino al 75'. [...] Il Venezia è ben messo in campo, ma non crea tantissimo, eppure gli spazi lasciati, soprattutto a Oristanio e Busio sono tanti. E proprio dal palo colpito da quest'ultimo nasce il gol dell'1-0, perché Ndicka è impreciso nel pulire l'area di rigore con il pallone che finisce sui piedi di Pohjanpalo che non sbaglia. [...] Dopo lo svantaggio la squadra di Juric sbanda e rischia anche il colpo dello 0-2 con Mancini che salva sulla linea il tiro di Ellertsson.

Nella ripresa non ci sono cambi con Dybala che, d'accordo con l'allenatore, resta a guardare per tutta la gara. [...] Lo stadio ribolle e Juric decide di inserire Baldanzi e Pisilli, dando il via alla rimonta. Prima pareggia Cristante con un tiro da fuori area, la cui deviazione di Busio manda fuori giri Joronen. Poi però è Pisilli, su corner di Paredes, a prendere il tempo giusto e segnare il 2-1. Primo gol in campionato con la maglia della Roma, il secondo dopo quello in Europa League e tre punti pesanti che salvano la Roma, anche se non dai fischi a fine partita. [...]

(Tuttosport)