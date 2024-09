Pisilli e Baldanzi cambiano la Roma. Venezia ribaltato

[...] Se gli eserciti fossero squadre di calcio non c'è dubbio che il Grande Corso avrebbe scartato Eusebio Di Francesco perché bravo lo è stato spesso ma fortunato mai. Il suo Venezia ha giocato meglio della Roma per un'ora abbondante, andando in vantaggio al 44' - tap in di Pohjanpalo dopo che Busio aveva colpito il palo - e sfiorando in almeno tre occasioni il 2-0. [...] A completare l'opera, l'1-1 della Roma è venuto su un turi di Cristante, con poche ambizioni, che una deviazione involontaria di Busio ha trasformato in una palombella avvelenata per l'incerto Joronen.

Per onore di cronaca, Juric non è stato solo fortunato. La Roma, nella ripresa, ha spinto a fondo e creato le occasioni che nel primo tempo aveva costruito solo il Venezia. Decisivi sono stati i cambi: Pisilli e Baldanzi hanno dato elettricità a una squadra spenta. [...] Quando chi entra cambia la partita resta sempre da capire se siano state giuste le sostituzioni o sbagliata la formazione iniziale. Di sicuro Baldanzi è molto più in forma di Soulé [...] e Pisilli è l'unico centrocampista che, almeno in questo momento, attacca davvero gli spazi anche senza palla e mette in difficoltà la difesa avversaria. L'impressione è che, pur cambiando moduli e interpreti, Dybala resti il calciatore che cuce centrocampo e attacco. [...] Oltre alla Joya è mancata a qualche romanista la freschezza, dopo lo sforzo di giovedì contro l'Athletic Bilbao. [...]

(corsera)