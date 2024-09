Pellegrini si è fermato: la Roma ora è in ansia

Un tempo da titolare, la sostituzione, la preoccupazione. Lorenzo Pellegrini si è fermato in Nazionale: la risonanza magnetica effettuata ieri con lo staff medico azzurro ha confermato un problema muscolare che dovrà essere valutato. Secondo le prime informazioni raccolte a distanza dalla Roma, l'infortunio non è grave. [...] Ma in vista della trasferta di domenica prossima a Genova, Pellegrini andrà monitorato giorno per giorno. Dopo Dovbyk, che era partito per l'Ucraina con un fastidio a un adduttore ed è stato rispedito a Trigoria senza essere utilizzato, c'è un altro inconveniente per De Rossi. [...] Non è la prima volta che Pellegrini si ferma con la maglia azzurra. Alla vigilia dell'Europeo 2021 addirittura lo stop pregiudicò la sua partecipazione a un torneo trionfale. [...]

Al ritorno da Budapest, dove è tornato per la prima volta dopo l'amarissima finale di Europa League persa nel 2023, Pellegrini farà altri esami con i medici della Roma. La speranza è che il corpo lo abbia avvisato in tempo del pericolo, senza costringerlo a saltare le prossime partite. Ma De Rossi deve già ragionare sulle possibili alternative da schierare contro il Genoa a Marassi: l'opzione più logica, scorrendo i nomi che hanno giocato allo Stadium una settimana fa, sarebbe Niccolò Pisilli. [...] L'altra opzione sarebbe Tommaso Baldanzi, che nella Roma è ormai stato trasformato in una mezzala e per caratteristiche assomiglia di più al capitano. [...]

