Parla Scaloni: “Dybala convocato, ma non c’entra la Serie A”

«La convocazione di Paulo è di natura calcistica, non ha niente a che fare con il fatto che sia rimasto in Italia». Il c.t. argentino Lionel Scaloni ha spiegato i motivi del rientro nella lista dei convocati della Joya. (...) «La scelta di rifiutare l’Arabia? È una decisione sua, noi lo stimiamo per quello che fa sul campo, indipendentemente dal campionato in cui gioca. É rimasto in un club che ama molto e ha lasciato da parte altre cose». «Sono felice di essere di nuovo a casa», è stato il commento della Joya, chiamato per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Cile e Colombia.

(corsera)