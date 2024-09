Con Hermoso De Rossi ha pure un regista dietro

La sosta è servita alle squadre soprattutto per l'ambientamento di quei giocatori che non hanno giocato neanche un minuto. La Roma, per blindarsi dietro, ha scelto dei nomi di punta tra gli svincolati. Daniele De Rossi dovrebbe virare sulla difesa a 3 e centrale in questo schema dovrebbe essere Mario Hermoso. Grazie allo spagnolo, i giallorossi trovano anche un regista difensivo, abituato a far partire l'azione dal basso. Con l'ex Atletico Madrid in campo, la difesa dovrebbe acquistare un po' di sicurezza. Già a Genova capiremo di più: Hermoso va verso la convocazione. [...]

(gasport)