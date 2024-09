Olimpico da record, milanesi vicine

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La passione dei tifosi della Roma è sul podio della Serie A e nella top 10 in Europa. La UEFA ha pubblicato un report in cui si analizza l'affluenza negli stadi nella stagione 2023/24. L'Olimpico, grazie all'amore dei romanisti, porta a casa la medaglia di bronzo italiana grazie ai 1.689.173 tifosi paganti in tutte le competizioni. Meglio dei giallorossi, tra i club di Serie A, hanno fatto solamente le due milanesi, con l'Inter a quota 1.728.562 e il Milan con 1.860.964. Vanno però considerati numerosi fattori, come la maggiore capienza di San Siro rispetto all'impianto del Foro Italico e soprattutto la partecipazione dei due club milanesi in Champions League: i tifosi di Atletico Madrid, Borussia Dortmund e PSG sono infatti più inclini a riempire i settori ospiti rispetto ai supporter delle squadre di Europa League affrontate dalla Roma, come Servette e Sheriff. A conferma dell'affluenza all'Olimpico c'è la percentuale di riempimento dello stadio in Serie A, che vede i giallorossi in testa con il 92%, mentre Inter e Milan si fermano rispettivamente al 91% e all'87%. Allargando lo spettro anche ai club esteri, i capitolini si stagliano al settimo posto, dietro a giganti come Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United e Borussia Dortmund.

Nel frattempo i tifosi si preparano a riempire nuovamente lo stadio per i prossimi impegni: terminato con più di 5mila acquisti il pacchetto di tre biglietti (Udinese, Athletic e Venezia), da ieri sul sito è possibile acquistare singolarmente i biglietti per la sfida contro la squadra di Di Francesco. Previsto invece l'ennesimo pienone per le due gare precedenti: per la quinta di campionato ad oggi sono 58.700 i tagliandi strappati, mentre al momento sono 57.300 gli spettatori attesi per l'esordio in Europa League.