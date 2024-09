Mentre lo stadio Olimpico si appresta a protestare, Ivan Juric prepara la sua prima Roma. Oggi l'esordio in conferenza, domani quello in campo con il dubbio Dybala-Soulé. La Joya sembra destinato a partire dal primo minuto e intanto in questi giorni si sta lavorando anche al rientro in gruppo di Zalewski.

(Tuttosport)