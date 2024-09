Non solo la Sud: tutto l'Olimpico vuole contestare

Da quando Dan e Ryan Friedkin hanno messo piede nella Capitale, quindi dall'agosto del 2020, uno dei loro principali pensieri è stato quello di avere la piazza a favore. Come? Oltre ai risultati, naturalmente, portando avanti iniziative che potessero mantenere il clima positivo. Il ritorno del vecchio stemma nei prodotti ufficiali venduti dal club, l'utilizzo del lupetto di Gratton sulle divise, la politica dei biglietti accessibili alle famiglie per riempire l'Olimpico, la considerazione dell'ambiente sulle scelte anche interne. [...] Insomma, i Friedkin odiano l'impopolarità, e la contestazione annunciata dalla Curva Sud e abbracciata anche dagli altri settori dell'Olimpico è sicuramente un momento delicato della loro gestione.

Dal giro col pullman scoperto in mezzo a centomila romanisti dopo la vittoria della Conference, all'assenza dallo stadio dei tifosi fino al 30' del primo tempo della gara contro l'Udinese: l'umore dei Friedkin non è certamente dei migliori, sia per i risultati sportivi che li hanno spinti a esonerare De Rossi, sia per il totale dissenso dell'ambiente romano nei loro confronti. [...] In otto mesi è cambiato tutto. Per la Sud, per l'intera tifoseria. L'Unione Tifosi Romanisti e l'Associazione Italiana Roma Club ha deciso di aderire alla contestazione. Così faranno anche in Curva Nord e distinti. [...] Domani sarà contestazione, poi chissà: starà all'intera Roma meritare di nuovo gli applausi.

(corsport)