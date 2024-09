Non basta Dovbyk per battere il Genoa

Le partite del Genoa non finiscono mai e quelle della Roma non finiscono mai come vorrebbe De Rossi. [...] La Roma, invece, accetta di malumore il terzo pareggio in quattro partite: un bilancio misero visto che, escluso il match di Torino contro la Juve finito 0-0, le altre avversarie sono state Cagliari, Empoli e appunto Genoa. I giallorossi hanno dominato il primo tempo, andando in vantaggio con il primo gol italiano di Dovbyk, che però se ne è divorato un altro su assist prezioso di Dybala. Pesante l'errore dell'arbitro Giua e del Var, con la partita ancora sullo 0-0 [...] Due punti buttati via per la Roma, un punto "meritato" per Gilardino. Il Genoa della ripresa non ha rubato il pari però va segnalato un fallo su Pellegrini, non fischiato, che avrebbe messo fine alla gara ed evitato l'espulsione De Rossi. [...] Il Genoa ha già 5 punti pesanti. La Roma è in forte ritardo. Per equilibrare la squadra, Soulé è rimasto in panchina per 90'. Con l'inizio dell'Europa League ci sarà più spazio per tutti, però l'impressione è che a De Rossi non mancherà il lavoro diplomatico.

(Corsera)