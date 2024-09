Motta e De Rossi non si fanno male: Juve-Roma, vince l'afa

Juventus-Roma è stata una di quelle partite senza un attimo di pausa: dalla noia. Il match è finito senza neanche un gol e con rarissime possibilità di segnare, con appena un tiro in porta ciascuno.

I giallorossi hanno smaccatamente giocato per lo 0-0, ma resta comunque un passo in avanti rispetto al meno di zero delle prime due partite. L'evoluzione della squadra sarà faticosa, per fare il 3-5-2 serve un esterno destro migliore di Celik o uno più specializzato di Soulé, che in prospettiva potrebbe spostarsi in fascia per lasciare spazio a Dybala. Inoltre la rosa è corta sia dietro sia in mezzo.

La Juventus ha avuto voglia di vincere, ma poche idee per assecondarla. Se l'allenatore fosse stato Allegri, i bianconeri sarebbero stati fischiati. L'unica occasione da gol l'ha avuta Vlahovic al 42', ma Svilar ha deviato il suo sinistro sporco. E la Roma? Un sinistro a fil di palo di Angelino e un paio di iniziative di Dybala.

(La Repubblica)