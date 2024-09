Motta e De Rossi, l'amicizia nata da una maglia

Di Juventus-Roma si sa poco, perché sono due squadre che ancora non si capisce bene come siano fatte. La Juve che ha meravigliato nelle prime due giornate è destinata a lasciare spazio a quella costruita sul mercato a suon di milioni [...] Anche i Friedkin hanno speso palate di soldi e quindi la Roma sarà molto diversa rispetto a quella, deludente, vista finora.

Koné e Saelemaekers sono destinati a cambiare la struttura della squadra e tra Dybala e Soulé dovrebbe esserci spazio per uno solo, almeno per ora. Di sicura c'è soltanto l'amicizia, e soprattutto la reciproca stima, tra Motta e De Rossi, vecchi compagni di nazionale. "Di Daniele" dice lo Juventino "mi piace che fa quello che ritiene giusto anche se tanti hanno un'opinione diversa, come quando mi diedero la maglia numero 10 e molti non erano d'accordo.

Lui invece si espresse pubblicamente a mio favore anche se non era affatto tenuto a farlo. Gli sono riconoscente per come difese un compagno". Il riferimento è a Euro 2016, quando il ct Conte affidò a Motta la 10 lasciata vacante da Cassano. I social si ribellarono, De Rossi li zittì con fervore. [...]

(la Repubblica)