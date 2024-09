Miretti salta la Roma: è una partenza in salita sul fronte infortuni

[...] Lo stop del campionato per gli impegni delle nazionali in casa rossoblù si è trasformato in nuovo stop per alcuni giocatori, alcuni dei quali erano sulla via del recupero. Come Fabio Miretti alle prese con un problema muscolare alla coscia che lo terrà fuori per almeno 15/20 giorni. L'ex juventino si era fermato venerdì a inizio allenamento dopo aver sentito una fitta alla coscia. Si sperava che fosse solo una contrattura, trattasi invece di un problema più serio come hanno certificato gli esami di ieri mattina. Niente Roma per lui che aveva appena recuperato dal problema al piede destro ereditato dalla Juve. E stop di alcune settimane.

Non è stata una sosta benedetta neppure quella di Koni De Winter rientrato subito dal ritiro della nazionale belga dopo aver accusato un affaticamento all'adduttore. [...] In dubbio per la gara contro i giallorossi. Al pari di Junior Messias che aveva avvertito un fastidio all'adduttore sul finire di Genoa-Verona. Dai primi esami è emerso un risentimento muscolare che impone una certa cautela, visti i trascorsi del giocatore brasiliano. [...]

(Il Secolo XIX)