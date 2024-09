Mats vola a casa per l'addio di Piszczek e si presenta allo stadio in monopattino

Quella di ieri è stata una giornata emozionante per Mats Hummels. Il tedesco dopo aver svolto un lavoro personalizzato a Trigoria (insieme ad Hermoso) è tornato a Dortmund per la gara d'addio al calcio di Piszczek e Blaszczykowski. E' arrivato al Signal Iduna Park in grande stile con il monopattino. Poi l'accoglienza da super star di tutto lo stadio. Il Borussia Dortmund lo ha premiato con una targa per ricordare i 13 anni trascorsi con la maglia giallonera. "Sarai per sempre una parte importante della nostra storia", ha scritto la squadra tedesca sui social.

Ora però il difensore centrale deve iniziare a scrivere pagine importanti con la Roma a partire dalla trasferta di Genova. De Rossi ha concesso dei giorni liberi alla squadra, ma da martedì si torna al lavoro. Le Fée e Baldanzi ci saranno a Marassi. Spera di esserci anche Dovbyk che deve superare il fastidio all'adduttore. [...] In mezzo al campo a Genova spazio ancora a Cristante. Dopo la lite con DDR è tornato il sereno. [...]

(Il Messaggero)