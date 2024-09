Marcature a uomo e più verticalità: la rivoluzione di Juric è solo all'inizio

Il tempo a disposizione per plasmare la squadra e rivoluzionare il metodo di gioco della Roma era limitato. Ma in Roma-Udinese qualche (poche) novità si è vista, Ivan Juric è riuscito perlomeno a gettare delle basi lasciando intravedere quello che sarà il futuro. [...] Per riuscirci la prima mossa è stata quella di sfruttare quasi tutti i calciatori che a Trigoria ci stanno da più di 8 mesi. L'unico nuovo acquisto in campo domenica era Dovbyk. [...] Il primo principio più semplice da applicare è stata la marcatura a uomo, un modo per fare ordine nella testa dei giocatori. [...] Un principio scolastico. Che Juric applica nel suo calcio per rendere le difese più solide e, più in generale, le squadre più aggressive. [...]

Il croato ha poi limitato (di tanto) la costruzione dal basso: non è più un dogma, ma una possibilità. [...] Oltre a lavorare sugli aspetti tattici, il nuovo tecnico sta approfondendo anche quelli atletici, pur avendo trovato la squadra ben allenata. Durante la seduta di ieri ha esortato il gruppo a non calare il ritmo e andare oltre la stanchezza. Questo perché quando si perde il possesso palla, l'avversario non deve avere il tempo di ragionare né di trovare nuove soluzioni di passaggio. [...] Sarà, quindi, una Roma più difensiva e più attenta alle imbucate avversarie. E probabilmente la difesa a tre era già nei pensieri di qualche dirigente che ha ingaggiato Hummels ed Hermoso da aggiungere a Mancini, Ndicka, ed eventualmente Angelino che si sta adattando a centrale per necessità pur essendo un esterno. [...] E' solo l'inizio della rivoluzione.

(Il Messaggero)