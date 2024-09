Manolas: “Grazie per l’affetto”. Però non torna

Arrivano tanti bei messaggi e vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ma non c’è niente di vero“. È lo stesso Kostas Manolas, ad annunciare il suo mancato ritorno in giallorosso. Due giorni fa, sempre sui social, aveva pubblicato una storia in cui lasciava intravedere il ritorno, con il club che aveva confermato la trattativa. Cosa è successo? Manolas aveva trovato l’accordo per un contratto annuale a 450 mila curo. Nel frattempo la Roma ha chiuso per Hummeis e il greco sarebbe quindi arrivato per fare il quinto centrale. Nella mattinata di ieri, dopo un confronto a Trigoria, si è deciso di non mettere nero su bianco l’accordo.

(corsera)