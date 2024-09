Lo sfogo di Totti, ma le emozioni non fanno i bilanci sani

Ha ragione Francesco Totti a dire a Sky Sport che lui, Paolo Maldini e Alessandro Del Piero sono fuori dal calcio "perché siamo ingombranti, un nome importante offusca tutto il resto"? O hanno ragione Roma, Milan e Juventus che hanno fatto scelte societarie che non prevedono le loro bandiere? [...] Il centro del problema, forse, è il Dna del campione. Totti, Maldini e Del Piero, tre fra i più grandi del calcio italiano, hanno giocato con altri fuoriclasse. L'attacco della Roma dello Scudetto 2000-01, con Capello in panchina, aveva questi giocatori: Totti, Batistuta, Montella e Delvecchio. Quasi sempre uno andava in panchina, spesso era Montella. [...] La risposta più naturale, per loro, è che per vincere serve la qualità più sopraffina. È qualcosa che vediamo anche nella Nba. Un tempo c'era un campionissimo per ogni franchigia, oggi si parte come minimo da due o tre. Il campione, per vincere, chiede altri campioni. [...] Il più utile a un club è chi trova Kvaratskhelia nel campionato georgiano o un parametro zero. Le bandiere emozionano i tifosi, non i bilanci. È una realtà triste, ma è la realtà.

(L. Valdiserri - Il Corriere della Sera)